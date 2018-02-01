В Чувашии выезд на встречку стал причиной трагедии

Выехали на встречку

29 января в 6.30 утра на автодороге А-151 в Комсомольском районе автоледи за рулем «Тойоты Короллы» не справилась с управлением.

Выезд на встречную полосу движения привел к столкновению с грузовиком МАН. 56-летний пассажир легковушки (он же владелец машины), погиб на месте. Женщину, уроженку Татарстана, получившую многочисленные травмы, врачи «скорой» доставили в реанимационное отделение Батыревской центральной районной больницы, но спасти не смогли. Водитель грузовика не пострадал.

Еще одно столкновение легкового автомобиля и большегруза произошло днями ранее на автодороге «Атлашево — Волга — Мариинский Посад»: водитель «Лады Приоры» из д. Эльбарусово, оказавшись на встречке, протаранил КамАЗ. После этого ДТП у эльбарусовца закрытая черепно-мозговая травма, ушибы грудной клетки, коленных суставов и многочисленные ссадины. На ноги его будут ставить врачи Новочебоксарской городской больницы.

Не смогла вырулить на зимней дороге и 29-летняя хозяйка «Ниссана Альмеры». Утром 29 января на автодороге «Чебоксары — Сурское» ее легковушка вылетела на встречную полосу движения и столкнулась с автомашиной «ЗАЗ Шанс».

Виновницу ДТП, а также водителя и пассажира «ЗАЗ Шанса» с травмами различной степени тяжести доставили в БСМП г. Чебоксары.

Фото УГИБДД МВД по Чувашии

Вот что стало с «Тойотой Короллой» после столкновения с МАНом. Выжить людям не удалось.