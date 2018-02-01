В Новочебоксарске снова проверили недостроенный дом по улице Южная

Как сообщает официальный сайт Новочебоксарска, 30 января в городе-спутнике состоялось очередное выездное совещание по вопросу недостроенного объекта по ул. Южная.

На место строящегося многоквартирного дома в этот день прибыли министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Михайлов, глава администрации города Новочебоксарск Ольга Чепрасова, прокурор города Новочебоксарск Виктор Иванов, заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Валерий Максимов и участники долевого строительства.

На встрече с генеральным директором ООО «Алза» Сергеем Лаврентьевым и будущими жильцами МКД участники совещания вновь обсудили сроки сдачи 96-квартирного дома.

По словам генерального директора ООО «Алза» Сергея Лаврентьева, сдача многоквартирного дома планируется в феврале нынешнего года. Сейчас на объекте ведутся фасадные работы, в чем смогли лично убедиться участники совещания. Они также в очередной раз напомнили Сергею Лаврентьеву о том, что строящийся объект находится на контроле Минстроя Чувашии и администрации города Новочебоксарск.

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Владимир Михайлов потребовал от Сергея Лаврентьева завершить строительно-монтажные работы на объекте в ближайшее время и выполнить свои обязательства перед дольщиками.