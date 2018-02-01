В Чувашию поступили средства на выплату многодетным семьям

В Чувашскую Республику поступило 16,5 млн. рублей. Средства будут направлены на ежемесячные выплаты семьям, в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или последующих детей.

Выплаты семьям равен установленной в республике величине прожиточного минимума на детей, сейчас она составляет 8 916 рублей. Выплата будет производится до трех лет. На эту поддержку могут рассчитывать семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума, и если ранее выплату семья не получала.

В настоящее время получателями данной выплаты является 4 675 семей республики, из них на детей, рожденных в 2017 году – 1041 семья.