Чувашский государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова отметил 100-летний юбилей

Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 100-летию со дня основания Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова.

В мероприятии также приняли участие Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов, депутаты Государственной Думы Российской Федерации Алена Аршинова и Леонид Черкесов, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Константин Яковлев, депутат Государственного Совета Чувашской Республики, председатель Чувашского национального конгресса Николай Угаслов, глава города Чебоксары Евгений Кадышев.

Коллектив театра получил в эти дни многочисленные поздравления.

В приветствии Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева говорится, что «Чувашский государственный академический драматический театр им. К.В. Иванова — это уникальный культурный центр республики. Здесь с успехом идут классические и современные постановки, которые отличаются особым национальным колоритом. На гастролях, международных фестивалях пользуются неизменной популярностью у зрителей разных поколений».

В поздравлении Министра культуры Российской Федерации Владимира Мединского отмечается, что «спустя столетие в театре бережно хранятся традиции, заложенные его основателями, расширяется репертуар, ставятся смелые эксперименты. Благодаря профессионализму артистов и трудолюбию всего коллектива театр остаётся созвучным времени, пользуется неизменной любовью и признанием публики».

Глава республики Михаил Игнатьев выразил признательность коллективу театра за верное служение искусству, большой вклад в сохранение и развитие историко-культурных традиций и духовно-нравственного наследия нации, пробуждение добра в сердцах зрителей. «Чувашский государственный академический театр — это настоящий центр культурной жизни нашей республики. Каждый новый театральный сезон, спектакли становятся большим и ярким культурным событием, дарят зрителям мощный заряд позитивной энергии, счастья и радости», — подчеркнул он.

Основой успеха театра Михаил Игнатьев назвал талантливых режиссеров, художников, высокопрофессиональных артистов, которые все свои силы отдают служению избранному делу.

Руководитель региона пожелал коллективу театра дальнейших творческих успехов, новых постановок, исполнений всех замыслов, а зрителям — незабываемых впечатлений от встречи с подлинным искусством.

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Валерий Филимонов поблагодарил коллектив и руководство театра за вдохновенный труд, преданное служение искусству и уважительное отношение к зрителям, пожелал успешного воплощения новых творческих идей.

Много теплых слов и пожеланий в адрес служителей театра были сказаны коллегами из других регионов, государственных театров Чувашской Республики, многочисленными поклонниками театрального искусства.

Театр получил в подарок автобус для проведения гастролей в регионах с компактным проживанием чувашского населения и выездных мероприятий на территории республики, а ряд актеров театра — государственные награды.

В ходе посещения Чувашского государственного академического драматического театра им. К.В. Иванова Глава республики Михаил Игнатьев ознакомился с выставкой, посвященной истории становления и развития театра, посетил реконструированный музей. Об этом сообщает официальный портал органов власти Чувашии.