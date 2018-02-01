В Чувашии от переохлаждения погибли четыре человека

В нынешнем январе, по данным СУ СКР по Чувашии, погибли от переохлаждения уже четыре человека.

У своего дома в деревне Сярмыськасы Моргаушского района 22 января нашли тело 62-летнего сельчанина. Проверяется информация о том, что он злоупотреблял спиртным. Утром 26 января в огороде домохозяйства в селе Чепкас-Никольское Шемуршинского района обнаружили тело 78-летнего мужчины. Он проживал на расстоянии километра от места, где его нашли.

Накануне вечером пенсионер лег спать, однако ночью ушел из дома, не предупредив об этом супругу и других домочадцев. Около трех часов утра его стали искать и нашли уже бездыханным.

Эксперты подтвердили, что сельчане умерли от общего переохлаждения организма. Каких-либо травм и других признаков, свидетельствующих о криминальном характере их смерти, не имеется. Сейчас следователи проводят проверку, дабы установить все обстоятельства произошедшего. Как сообщала «СЧ», чуть раньше в Канашском районе нашли замерзшую женщину 68 лет, а в Аликовском районе 63-летнего мужчину, также скончавшегося от переохлаждения.

Серьезно повезло жительнице Чебоксар, которой 29 января не дали погибнуть от холода. Вечером в полицию позвонил охранник строящегося дома по улице Водопроводной. Мол, на снегу около стройки лежит женщина, а вдруг померла?

На указанное место прибыли сотрудники ДПС ГИБДД УМВД России по городу Чебоксары Александр Прохоров и Владимир Милютин. Вначале они подумали, что неизвестная действительно отдала богу душу. Однако ее все же удалось привести в чувство. Выяснилось, что женщина была «мертвецки» пьяна, поэтому уснула прямо на снегу. Учитывая морозную погоду, могла и не вернуться домой…

Инспекторы вызвали «скорую» и препроводили пострадавшую в медицинское учреждение. К счастью, горожанка, видимо пролежала на морозе недолго, по заключению врачей, происшествие для нее обошлось без серьезных последствий.