МЧС Чувашии предупреждает о неблагоприятных метеоявлениях

31 января в Чувашии прогнозируется усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. В большинстве районов пройдет небольшой снег, возможна метель. На дорогах высока вероятность образования гололедицы, снежных заносов и накатов. Об этом сообщает Гидрометцентр Чувашии.

Непогода может привести к увеличению числа аварий на автомобильных трассах. МЧС Чувашии просит водителей строго соблюдать правила дорожного движения и не нарушать установленный скоростной режим.

Телефон службы спасения – «01» и «101» (с мобильного телефона).