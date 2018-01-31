В Чувашии стартовала бесплатная диспансеризация

Диспансеризация в этом году проходит по новым правилам. В списке появились новые исследования, которые помогут выявить самые распространенные виды рака, риск инфаркта и инсульта. Не надо будет сдавать анализы крови и мочи, зато придется делать анализ кала на скрытую кровь.

К распространенным видам рака относятся опухоли молочных желез, прямой кишки, простаты. Поэтому некоторые виды обследований придется делать каждые два года: это анализ кала на скрытую кровь всем, кто старше 49 лет, маммографию женщинам после 50 лет. С 39 лет маммографию достаточно делать раз в три года. Флюорографию, как и раньше, придется делать каждые два года. В федеральном Минздраве сочли, что кардиограмму нет необходимости без жалоб делать всем подряд, но после 35 лет у мужчин и 45 лет у женщин проводить ее будут в обязательном порядке.

При этом предусмотрено, что при наличии у пациента индивидуальных показаний врач назначит нужное исследование дополнительно.Например, если повышено давление, высокий уровень холестерина, избыточный вес и есть угроза нарушения мозгового кровообращения, надо пройти сканирование брахицефальных артерий. При повышенном показателе ПСА будет обязательной консультация уролога или хирурга. При подозрении на рак толстой кишки проведут колоноскопию.

К сведению

Для того, чтобы определить, есть ли вам необходимость в этом году проходить диспансеризацию, достаточно свой возраст разделить на 3. Если он делится без остатка, то вам нужно в поликлинику.

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