В торговых сетях Чувашии доля местной продукции составила 68,9%

«Поход» на федеральные сети

Доля продукции местных производителей на полках федеральных торговых сетей в Чувашии в 2017 году составила 68,9% против 68% в 2016-м. Она представлена в семи группах товаров, в том числе молоко и молочная продукция, колбасы, мясо кур, яйца, овощи, хлеб и хлебобулочные изделия.

Как отмечалось на совещании в Минэкономразвития республики на эту тему, в течение прошлого года с федеральными ритейлерами местные товаропроизводители заключили в общей сложности более 25 новых договоров. Расширена география поставок продукции в другие регионы России через распределительные центры федеральных торговых сетей.

В ходе совещания также обсуждены основные проблемы, сдерживающие расширение ассортимента товаропроизводителей. Основными задачами на 2018 год остаются вопросы повышения конкурентоспособности местной продукции, а также активизации рекламной политики, сообщает пресс-служба ведомства.