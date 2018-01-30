Нефтяной рынок балансируется

Глава Минэнерго России Александр Новак в интервью «Газете.ру» заявил, что текущие цены на нефть отражают фундаментальные факторы рынка.

«Те цены, которые сегодня, они, на мой взгляд, достаточно объективно отражают фундаментальные факторы и ситуацию на рынке», — сказал Новак на Всемирном экономическом форуме. Он также добавил, что координация действий стран ОПЕК и неОПЕК по балансировке нефтяного рынка уже дали свои результаты.