«Око государево» не дремлет

Прокурорский надзор дает результат

В минувшем году в ходе надзора за соблюдением федерального законодательства, защиты интересов государства и прав граждан прокурорам республики удалось выявить и устранить свыше 141 тысячи нарушений.

Зарплата и ЖКХ под особым контролем

По итогам «прокурорского реагирования» 12,5 тысячи виновных лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности, возбуждено 139 уголовных дел (в 2016 году — 95).

Эти цифры были озвучены на расширенном заседании коллегии прокуратуры республики, где обсуждались итоги прошлого года. Говоря о деятельности правоохранительных органов, прокурор республики Василий Пословский акцентировал внимание на том, что потребовала усиления прокурорского надзора ситуация с задолженностью по заработной плате. «Погашена часть долгов на общую сумму более 230 млн рублей. Практически в 4 раза произошло сокращение общего размера задолженности», — сообщил прокурор. По его данным, по фактам невыплаты зарплаты было возбуждено 22 уголовных дела, из них 19 по материалам прокурорских проверок.

На сегодняшний день сохраняется зарплатная задолженность перед работниками предприятия-банкрота ООО «Типография № 1» в размере 16 млн рублей. Очередные торги по имуществу назначены на первую половину февраля. Состояние законности в сфере своевременной и полной оплаты труда должно находиться под ежедневным мониторингом прокуроров, считает Пословский.

Большое социальное значение имеет наведение порядка и в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг. «Эту тему мы поднимаем не первый год, но ряд проблем до сих пор не решен, что подтверждается при общении с населением республики», — рассказал прокурор. В прошедшем году, начиная с сентября, ежемесячно должностные лица органов прокуратуры совместно со специалистами Минстроя, Госжилинспекции республики проводили прием граждан по вопросам ЖКХ в управляющих компаниях и органах местного самоуправления. На прием обратились 575 граждан, сообщил Пословский, поступило 191 письменное обращение. И эта практика будет продолжена.

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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Всего в ходе прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере капремонта многоквартирных жилых домов, предоставления коммунальных услуг, осуществления расчетов за энергоресурсы, переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2017 году было выявлено 3642 нарушения закона — на 11% больше, чем в предыдущем году.

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По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследовано 7 уголовных дел в связи с неправомерным использованием денег, собранных с жителей республики и в том числе предназначенных для перечисления поставщикам коммунальных услуг. По инициативе прокурора привлечен к административной ответственности 81 руководитель управляющих компаний. Но, несмотря на принятые меры, заметил прокурор, задолженность за истекший календарный год снизилась лишь на 200 млн рублей и пока остается очень большой — около 4 млрд рублей.

Нормативные документы — под лупу

В минувшем году в республике завершен четвертый этап переселения граждан из аварийного жилья, при этом по некоторым муниципалитетам (Чебоксары, Шумерля, Алатырь, Чебоксарский, Шумерлинский, Ядринский районы) значатся мероприятия по сносу аварийных домов. С учетом потенциальной опасности этих объектов, в том числе из-за возможного их разрушения, прокурорам тоже следует постараться, чтобы понудить органы местного самоуправления исполнить программные мероприятия в полном объеме, поставил задачу руководитель надзорного ведомства.

Особого прокурорского внимания, на его взгляд, требует деятельность по принятию нормативных правовых актов в бюджетной сфере. Василий Пословский призвал коллег работать так, чтобы исключать факты нарушения действующего законодательства на стадии изучения документов, а также на системной основе отслеживать реализацию финансирования утвержденных программных мероприятий.

«Крайне негативно оцениваю допущенные несколько лет назад и в прошлом году факты незаконного и необоснованного включения целого ряда жилых домов в республиканскую программу по переселению граждан из аварийного жилья. Подобные факты надо исключать уже на стадии изучения проектных нормативных актов», — предостерег прокурор республики.

Кстати, участвовавший в заседании коллегии Глава республики Михаил Игнатьев отметил основательную надзорную работу с документами, составляющими нормативную правовую базу Чувашии, не допущено отклонений от требований федерального законодательства. Только за 2017 год надзорный орган провел юридическую экспертизу 1551 нормативного правового акта Чувашской Республики. Кроме того, прокуратурой обеспечен надзор в сфере подготовки и принятия муниципальных правовых актов. Сегодня в регистре муниципалитетов их порядка 92 тысяч.

«Публичное обсуждение проектов нормативно-правовых актов, их правовая экспертиза позволяют минимизировать ошибки при принятии управленческих решений, способствуют повышению уровня доверия граждан к деятельности органов власти», — заметил Михаил Игнатьев.

Коррупцию надо «похоронить»

Конечно же, на заседании шла речь и о прокурорском надзоре в части противодействия коррупции. По представлению прокуроров 79 виновных лиц наказано в административном порядке, возбуждено 27 уголовных дел. Необходимо усилить разъяснительную, профилактическую работу среди государственных и муниципальных служащих, полагает Василий Пословский, и более взыскательно подходить к борьбе с таким явлением, как взяточничество. В прошлом году за утрату доверия были уволены с занимаемых должностей 7 муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные должности. Однако при наметившейся общей позитивной тенденции по наведению порядка в этом направлении есть еще недоработки, которые нужно исключить.

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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В 2017 году общими усилиями, в том числе и прокуратурой, выявлено 2733 нарушения законодательства о противодействии коррупции. В целях их устранения был принесен 661 протест, в суды направлено 86 исков, внесено 981 представление, по которым 956 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

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Недоумевает прокурор и по поводу того, что в некоторых городах и районах уже не один год подряд фактически не выявляются коррупционные преступления, например, в Алатыре, Канаше и одноименных районах, в Московском районе Чебоксар. Более взыскательного подхода со стороны прокуроров требует деятельность правоохранительных органов по фактам выявления взяточничества.

В истекшем году число зарегистрированных преступлений данной категории снизилось в два раза — с 79 до 38. Составы уголовно-наказуемых деяний — взяток в особо крупном размере — в республике не выявляются с 2013 года, в течение последних полутора лет не выявляются факты «откатов».

Также в нашем регионе еще не сложилась практика предъявления в суд исков об обращении в доход государства имущества, приобретенного чиновниками на доходы, законность которых не подтверждена соответствующими документами.

В общем, заботясь о правопорядке, есть еще над чем работать. Михаил Игнатьев обратил внимание на то, что между органами исполнительной власти, прокуратурой, правоохранительными органами налажено взаимодействие на системной основе. «Защита интересов государства и граждан, правовое регулирование, решение социально значимых вопросов с учетом вызовов времени являются нашими основными задачами», — отметил он и подчеркнул, что стабильная общественно-политическая ситуация — залог повышения социального самочувствия граждан.

Фото news.anmkt.com

Жильцы, вложившие деньги в капремонт, должны видеть, что он сделан «капитально». За этим следит и прокуратура.