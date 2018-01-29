В Чебоксарах состоялся этап Кубка России по ледовым автогонкам

28 января в акватории Чебоксарского залива прошел первый этап Кубка России по автомобильному спорту в дисциплине ледовые гонки. В приняли участие более 30 экипажей профессиональных гонщиков из 9 регионов России.

В классе автомобилей с объёмом двигателя 1600 в личном первенстве победу одержал представитель Нижнекамска Олег Жаворонков. «Серебро» и «бронза» соответственно достались гостям из Сызрани Максиму Симонову и Дмитрию Юрченко. В командном зачёте победный дубль сделали представители Татарстана (команда Виати). На втором месте – сборная Москвы. Хозяевам ледовой трассы удалось замкнуть тройку лидеров командного зачёта.

После Чебоксар участники отправятся в Череповец. Там пройдет следующий этап соревнований. Уже в следующие выходные 3-4 февраля на льду Чебоксарского залива пройдут открытые чемпионат и первенство Чувашии по автомобильному спорту – картингу. В марте Чувашия примет заключительный старт Кубка России.