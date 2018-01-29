В Чебоксарах лучший проект школьного кафе получит грант

В 2016 году в Чебоксарах стартовал конкурс «Инновационная образовательная организация». Для участии в конкурсе школы представляют план по модернизации школьных столовых в современное «Школьное кафе». Проект уже реализовали школа №59 и лицей №4. Победителями 2017 года стали СОШ № 61 и лицей № 3.

Для участия необходимо оформить заявку и представить дизайнерский проект по модернизации столовой. Реализация проходит на условиях софинансирования, муниципальным бюджетом (50%) и из внебюджетных источников (50%). Расходы бюджета в этом году составляют 2 млн. рублей.

Прием документов будет проводиться до 1 марта 2018 года.

Телефоны для справок: 23-42-53, 23-42-45, 23-42-37.