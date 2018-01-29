Чебоксарцам предлагают выбрать территории для благоустройства

Чебоксарцам предлагают принять участие в отборе общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2018-м и последующие годы. Можно выбрать сразу три территории.
Территории, подлежащие благоустройству в 2018-2022 годах
1.Театральная набережная, благоустройство спортивной фанзоны на Чебоксарском заливе;
2. Благоустройство кадетского сквера за АУ ДК Тракторостроителей;
3.Благоустройство набережной р.Волга (Московская набережная, места отдыха II и III этапы) (г. Чебоксары, западная часть Московской набережной);
4. Благоустройство территории, прилегающей к универмагу Шупашкар с обустройством световых фонтанов;
5. Создание парка культуры и отдыха в дубовой роще по ул. Ашмарина в микрорайоне «Южный»;
6. Сквер К.Иванова, II этап;
7. Реконструкция Красной площади и Чебоксарского залива, модернизация инженерной инфраструктуры и благоустройство территории;
8. Строительство аллеи по ул. Айзмана в микрорайоне Альгешево;
9. Благоустройство территории «Аллеи искусств» по ул. 324 Стрелковой дивизии в Новоюжном районе;
10. Благоустройство сквера по ул. М. Горького;
11. Благоустройство лесного массива «Дубовая роща»;
12. Благоустройство сквера им. В. И. Чапаева на пр.Ленина, ограниченного ул. Николаева и пр. И.Яковлева;
13. Благоустройство парка по пл. Победы (Чапаевский поселок);
14. Благоустройство сквера возле ДК «Салют»;
15. п. Сосновка, детский парк им. героя Советского Союза М.М. Кузнецова;
16. Благоустройство сквера по Московскому проспекту, дом 3;
17. Благоустройство сквера Журналистов;
18. Благоустройство «Дорисс парк» на пересечении проспекта 9-й Пятилетки и проспекта И.Яковлева.
Заявки принимаются в администрацих районов по телефонам и на электронный адрес:
отдела по взаимодействию с общественными объединениями администрации Калининского района 23-44-15, электронный адрес kalin_org@cap.ru.
отдела по связям с общественностью администрации Ленинского района 23-44-57, электронный адрес lenin_org@cap.ru.
отдела по взаимодействию с общественными объединениями администрации Московского района 23-52-03, а также на электронный адрес org@mosk.cap.ru.