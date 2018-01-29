Чебоксарцам предлагают выбрать территории для благоустройства

Отбор общественных территорий пройдет в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Чебоксарцам предлагают принять участие в отборе общественных пространств, подлежащих благоустройству в 2018-м и последующие годы. Можно выбрать сразу три территории.

Территории, подлежащие благоустройству в 2018-2022 годах

1.Театральная набережная, благоустройство спортивной фанзоны на Чебоксарском заливе;

2. Благоустройство кадетского сквера за АУ ДК Тракторостроителей;

3.Благоустройство набережной р.Волга (Московская набережная, места отдыха II и III этапы) (г. Чебоксары, западная часть Московской набережной);

4. Благоустройство территории, прилегающей к универмагу Шупашкар с обустройством световых фонтанов;

5. Создание парка культуры и отдыха в дубовой роще по ул. Ашмарина в микрорайоне «Южный»;

6. Сквер К.Иванова, II этап;

7. Реконструкция Красной площади и Чебоксарского залива, модернизация инженерной инфраструктуры и благоустройство территории;

8. Строительство аллеи по ул. Айзмана в микрорайоне Альгешево;

9. Благоустройство территории «Аллеи искусств» по ул. 324 Стрелковой дивизии в Новоюжном районе;

10. Благоустройство сквера по ул. М. Горького;

11. Благоустройство лесного массива «Дубовая роща»;

12. Благоустройство сквера им. В. И. Чапаева на пр.Ленина, ограниченного ул. Николаева и пр. И.Яковлева;

13. Благоустройство парка по пл. Победы (Чапаевский поселок);

14. Благоустройство сквера возле ДК «Салют»;

15. п. Сосновка, детский парк им. героя Советского Союза М.М. Кузнецова;

16. Благоустройство сквера по Московскому проспекту, дом 3;

17. Благоустройство сквера Журналистов;

18. Благоустройство «Дорисс парк» на пересечении проспекта 9-й Пятилетки и проспекта И.Яковлева.

Заявки принимаются в администрацих районов по телефонам и на электронный адрес:

отдела по взаимодействию с общественными объединениями администрации Калининского района 23-44-15, электронный адрес kalin_org@cap.ru.

отдела по связям с общественностью администрации Ленинского района 23-44-57, электронный адрес lenin_org@cap.ru.

отдела по взаимодействию с общественными объединениями администрации Московского района 23-52-03, а также на электронный адрес org@mosk.cap.ru.