Пенсионерка из Чебоксар обменяла сбережения на билеты банка приколов

Жертвой лжесоцработников стала 80-летняя жительница Чебоксар. 27 января молодые женщины, представившиеся соцработниками, убедили ее обменять деньги перед «грядущей» реформой. Пенсионерка вынесла свои сбережения, которые мошенницы обменяли на сувенирные «билеты банка приколов».
Создана специальная следственно-оперативная группа для раскрытия данного преступления, дело находится на контроле руководства МВД по Чувашии.
Сотрудники полиции просят не впускать в дом посторонних и немедленно сообщать о появлении подозрительных лиц.