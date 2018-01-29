1 марта — общероссийский день консультаций Росресстра

1 марта специалисты территориальных органов Росреестра и филиалов Федеральной кадастровой палаты бесплатно проконсультируют граждан по вопросам деятельности ведомства. Мероприятие приурочено к 10-летию образования Росреестра и 20-летию создания в России системы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

С 15 декабря прошлого года Росреестр осуществляет регистрацию прав на недвижимость по новому регламенту. Так, единственное основание для отказа в приеме документов – непредъявление лицом, обратившимся за оказанием услуги документа, удостоверяющего его личность либо отказ данного лица предъявить такой документ, удостоверяющий его личность. Технический перерыв в работе окон приема и выдачи документов не может превышать 15 минут, а в случае опоздания заявителя, предварительно записавшегося на прием, более чем на 5 минут, его запись аннулируется (абз. 2 п. 12, п. 113 Административного регламента Росреестра по предоставлению госуслуги по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав на недвижимое имущество).