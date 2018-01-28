Чувашский ТЮЗ встречает 85-летие на новой сцене

15 февраля Чувашском государственном театре юного зрителя им. М. Сеспеля состоится праздничный вечер «Çĕнĕ сцена – Çĕнĕ сывлăш – Кĕтрет» (Новая сцена – Новая жизнь).

Обновленное здание уже готово распахнуть свои двери перед поклонниками театрального искусства. В праздничную программу войдут отрывки из лучших спектаклей ТЮЗа, поздравления коллег, друзей и зрителей.

Здание кинотеатра «Сеспель» передано ТЮЗу им. М. Сеспеля в декабре 2016 года. На капитальный ремонт большого зала из республиканского бюджета в 2017 году было выделено более 12 млн рублей. На эти средства осуществлено строительство сценической площадки – установлена коробка сцены, закуплено механическое оборудование (штанкеты, механизмы перемещения декораций, подъемы и т.д.), проведена новая система электропитания, проложено более 3 км кабелей для звукового и светового комплекса. Зрительный зал рассчитан на 375 мест.

Спектакли ТЮЗа публикуются в афише СЧ