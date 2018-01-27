Главный педиатр Чувашии: «Не занимайтесь самолечением»

По данным Роспотребнадзора по Чувашской Республике, на 3-й неделе 2018 года в Чувашии зарегистрирован 4281 случай заболевания ОРВИ, показатель заболеваемости составил 346,4 случая на 100 тыс. населения, что ниже среднемноголетнего уровня на 19,1%.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость ОРВИ выросла в целом по республике на 30,1%. Среди заболевших 70,8% составили дети до 17 лет.

Уровни заболеваемости были ниже недельных эпидемических порогов как в целом по республике (на 52,1%), так и во всех возрастных группах — от 35,3% до 58,6%.

Всего по республике госпитализировано 136 больных ОРВИ (на предыдущей неделе — 157), из них 127 (93,4%) — дети до 17 лет.

За неделю лабораторно обследовано 74 больных ОРВИ, у 17 (23,0%) из них определены вирусы парагриппа, 1 (1,4%) – аденовирус.

Заболеваемость вирусной пневмонией на фоне гриппа значительно увеличивается в периоды эпидемий респираторной инфекции. Поэтому Министерство Здравоохранения Чувашской Республики ежегодно разрабатывает план мероприятий по вирусным заболеваниям, в соответствии с которым создаются маршруты оказания медицинской помощи с респираторными заболеваниями, гриппом и пневмонией. По этим маршрутам и особенностям лечения заболевания дети госпитализируются в три разных больницы: от 0 до3 лет — в инфекционный стационар БУ «Городская детская больница №2» МЗ ЧР; от 4 до 15 лет — в стационар БУ «Городская детская больница №3 МЗ ЧР; от 15 лет — в БУ «Больница скорой медицинской помощи» МЗ ЧР.

-Ситуация по пневмонии в Чувашии находится под контролем. При сезонном подъеме заболеваемости вирусными инфекциями возникают осложнения и заболевание может перейти в пневмонию. Надо отметить, что уровень заболеваемости пневмонией и гриппом несколько ниже, чем в предыдущие годы. В данный момент это объясняется тем, что наше детское население с августа прививалось от гриппа и в том числе пневмококковой вакциной, которая входит в Национальный календарь прививок. Хотелось бы обратить внимание родителей, при первых признаках простудных заболеваний не занимайтесь самолечением дома. Первое, что нужно сделать, это обратиться к врачу за квалифицированной медицинской помощью,- прокомментировал главный внештатный специалист педиатр Минздрава Чувашии Владимир Степанов

Диагноз пневмонии подтверждается по внешнему осмотру, на основании лабораторных исследований, а также рентгенологических. Поставить диагноз может врач-педиатр участковый. По направлению врача-педиатра дети поступают в стационар для лечения.

— Ежегодно во время роста заболевания респираторными вирусами наша больница перепрофилирует педиатрическое отделение под прием детей с респираторной патологией. Планирование и прогнозирование уровня заболевания дает нам возможность планировать количество запасов лекарственных препаратов и количество мест в отделении,-рассказывает заместитель главного врача по медицинской работе Наталия Андреева.