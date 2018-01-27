В столице Чувашии стартует лыжная гонка «Чебоксарские огни»

27 января на Московской набережной Чебоксар пройдет Открытая массовая лыжная гонка «Чебоксарские огни». Соревнования стартуют в районе Центрального пляжа в 15.00.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие.

Возрастные категории мужчины и женщины старше 18 лет, юноши и девушки младше 18 лет.

Программа:

14.00 — регистрация участников

15.00 — старт.

Соревнования являются личными, победитель определяется по лучшему результату.

Заявки на участие будут приниматься 27 января с 14.00 до 14.45.

Телефон для справок: 22-26-02, 23-50-98, 23-50-96.