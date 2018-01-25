Московская набережная Чебоксар — в числе лучших

Рабочая группа проекта, состоящая из специалистов Минстроя России и Агентства стратегический инициатив, изучила более 400 практик, из которых было отобрано 257 решений из 26 регионов. Для дальнейшей реализации национального проекта «ЖКХ и городская среда» одобрены 37 практик, сообщает портал «Городская среда». В их числе называется благоустройство Московской набережной в г. Чебоксары.

Обновленная набережная реки Волги в Чебоксарах с момента реконструкции (июнь 2017 года) стала излюбленным местом отдыха чебоксарцев и гостей столицы республики, а также одной из самых значимых площадок проведения культурных и спортивных мероприятий. Формирование архитектурно-ландшафтного комплекса набережной с выходящими на нее пешеходными связями, парковыми зонами, развитие площадок отдыха горожан, обустройство дополнительных пешеходных зон было выполнено с учетом сохранения богатого исторического прошлого города.