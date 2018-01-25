Жителей Чувашии приглашают на дни здоровья

В этом году у жителей Чувашии снова появится возможность бесплатно посещать бассейны, спортплощадки, тренажерные залы, катки во всех республиканских и муниципальных спортсооружениях 17 февраля, 24 марта, 21 апреля, 19 мая, 30 июня, 21 июля, 18 августа, 22 сентября, 20 октября, 17 ноября, 15 декабря.

Минспорта Чувашии советует информацию о бесплатном посещении спортивных учреждений заранее уточнять на местах. Полный список спортивных учреждений размещен на сайте министерства в разделе «Справочник».