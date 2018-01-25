Сегодня – День российского студенчества

Дорогие друзья!

Примите искренние поздравления с Днем российского студенчества!

Этот праздник молодости, оптимизма и энергии объединяет более 62 тысяч учащихся образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования по всей республике.

Студенческая молодежь Чувашии активна, талантлива, инициативна. Многие успешно совмещают учебу с общественной, творческой, спортивной, добровольческой деятельностью, с честью представляют наш регион на мероприятиях и конкурсах всероссийского и международного уровня.

Убежден, что целеустремленные молодые люди станут высококлассными специалистами, востребованными на рынке труда. Искренне верю, что их знания, усердие, прогрессивное мышление и активная гражданская позиция принесут пользу обществу, будут способствовать дальнейшему развитию родного края и страны.

От всей души желаю студентам республики успешной учебы, уверенности в своих силах и удачи в достижении намеченных целей.

Россия и Чувашия ждут вас! Возьмите будущее в свои руки, стремитесь к вершинам профессионального мастерства, будьте любознательны и амбициозны, ставьте перед собой цели для самореализации! Пусть студенческие годы будут интересны и полезны, наполнены яркими и незабываемыми событиями, пусть вашими успехами гордятся преподаватели, родные и близкие.

Здоровья, оптимизма, новых свершений и побед!

Глава Чувашской Республики

Михаил Игнатьев