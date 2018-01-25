Трудный подъем Тракторного

В Минэкономразвития Чувашии состоялось рабочее совещание по вопросам оплаты задолженности перед бюджетом ОАО «Чебоксарский агрегатный завод» и ОАО «Промтрактор».

Обсуждались также текущее состояние и перспективы предприятий. На агрегатном заводе по решению Арбитражного суда республики введена процедура внешнего наблюдения.

Однако, как сообщили руководители заводов, сегодня они загружены заказами и планируют выйти на полную мощность к третьему кварталу 2018 года. Ожидаемая выручка за год должна составить 8–10 млрд рублей. В первом квартале «Промтрактор» планирует выпустить более 30 машин, а начиная с апреля — ежемесячно по 40 единиц. Это позволит полностью погасить просроченную задолженность, сообщает пресс-служба министерства.

Как известно, Наблюдательным советом Внешэкономбанка предусмотрен переход акционерного контроля над предприятиями концерна «Тракторные заводы» к госкорпорации «Ростех». Утвержден новый план мероприятий по участию банка в финансово-экономическом оздоровлении концерна. По поручению главы Правительства России Дмитрия Медведева созданы рабочие группы в Минпромторге России и ГК «Ростех», в состав которых вошли представители органов исполнительной власти Чувашии.

На прошлой неделе прошло очередное заседание группы в «Ростехе», в котором участвовал вице-премьер — министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Как он рассказал журналистам во время пресс-тура в Канаше, новому исполнительному менеджменту были даны поручения сформировать новую модель деятельности предприятий. И если ряд заводов концерна закрывается, то находящимся на территории Чувашии нужно настроиться на работу.

Фото Максима Васильева из архива редакции

Сборочный конвейер завода не останавливается.