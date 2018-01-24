Спортсменка из Чувашии отобралась на Гран-при «Иван Ярыгин»

Вероника Чумикова из Чувашии включена в состав сборной команды России на XXIX международный турнир по вольной борьбе Гран-при «Иван Ярыгин».

Престижный борцовский турнир состоится 26-28 января в Красноярске. В турнире примут участие сильнейшие спортсмены из 19 стран мира, включая США, Иран, Японию, Турцию, Монголию.

С нынешнего года турнир вошел в число рейтинговых: борцам, занявшим призовые места будут начисляться баллы, которые сформируют рейтинг спортсмена, и в дальнейшем пригодятся для более высокого посева на чемпионатах мира и Европы, Олимпийских играх. Победитель Ярыгинского турнира получит 8 баллов, серебряный призер – 6, бронзовые – по 4. Проигравшим утешительный финал достанется по два балла. Уже на ближайшем чемпионате мира-2018 сетка будет формироваться по рейтингу.