В Чувашии стартует первенство России по лёгкой атлетике среди юных спортсменов

24-26 января в Чувашии пройдёт первенство России по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет.

Чувашия принимает всероссийские официальные старты по лёгкой атлетике среди спортсменов всех возрастов не в первый раз. В ближайшие дни в манеже республиканской спортивной школы олимпийского резерва №3 развернётся борьба за медали первенства страны. Оспаривать награды будут 528 спортсменов из 59 регионов. Сборная Чувашии на соревнованиях представлена 32 легкоатлетами.

Как сообщает Минспорта Чувашии, параллельно в рамках первенства России пройдут Всероссийские соревнования на беговых дистанциях 200 м и 2000 м с препятствиями среди юношей и девушек. В общей сложности в течение трёх дней участники разыграют 28 комплектов медалей в личных зачётах в следующих дисциплинах: беге на 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, беге с препятствиями на 2000 м, в барьерном беге на 60 м, эстафете 4х400, прыжках в высоту, длину, с шестом, тройном прыжке, а также в толкании ядра.

Торжественная церемония открытия соревнований состоится сегодня, 24 января, в 14:30. Сами соревнования начнутся с 10 часов.