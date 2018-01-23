Аделия с Егором стали первыми

И у родителей, и в соцзащите

В Ленинском районе Чебоксар решили торжественно отметить общероссийское нововведение — ежемесячную выплату при рождении первого ребенка.

В конце прошлой недели в районной администрации чествовали семью Голубевых с сыном Егором, родившимся 1 января нынешнего года, и семью Поляковых, у которых днем позже появилась дочь Аделия. Родители малышей одними из первых в Чувашии обратились в соцзащиту за новой выплатой.

Максим и Евгения Голубевы согласились пообщаться с массмедиа. «Мы знали, что с первого января закон вступит в силу, и только ждали, когда появится Егор, какую дату он выберет», — сообщили счастливые родители. В отделение соцзащиты они пришли со справками о доходах каждого члена семьи за предыдущие 12 месяцев, ксерокопиями паспортов и свидетельством о рождении ребенка. Написали заявление на пособие, сообщили реквизиты своего банковского счета — вот и вся процедура.

Мама Егора — флорист, папа занимается ремонтом автомобилей. «В последнее время плоховато стало с работой», — посетовал он. Так Голубевы попали в число семей со скромными доходами, которые имеют право на данный вид государственной поддержки. «Вот Егор себя уже немного обеспечил в детстве», — заметил папа, бережно державший на руках сладко спавшего крошку-сына.

В Чувашии, как мы уже сообщали, размер ежемесячной выплаты на первенца в нынешнем году составит 8910 рублей. «На что именно вы собираетесь потратить первую «получку» сынишки?» — поинтересовалась автор этих строк. «На Егора», — коротко ответили родители. Зато у присутствовавших на торжестве бабушек малыша удалось узнать, что у него еще нет универсальной детской коляски. И первая выплата может помочь совершить столь недешевую покупку.

Новоиспеченных мам и пап поздравили представители администрации, республиканского Министерства труда и социальной защиты, которые подчеркивали важность и большую значимость новой формы государственной поддержки для молодых семей. (Подробности о порядке начисления пособия на первенца в «СЧ» от 18.01.2018 г.)

Год только начинается, а в республике уже семь семей, назвал цифру Минтруд, претендуют на получение ежемесячного пособия по случаю рождения первого ребенка. Из них пять прошли по всем инстанциям, а две — в процессе. Всего же нашей республике на нынешний год выделено 143,5 млн федеральных рублей на предоставление данного вида господдержки.

Фото администрации г. Чебоксары

У Поляковых — Аделия…