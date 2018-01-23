«Дачная амнистия» действует

Но она бессрочна только для участков

Напомним, «дачная амнистия» — условное название закона, который установил упрощенный порядок для оформления земельных участков и расположенных на них домов и строений, находящихся в личном пользовании.

Какую недвижимость можно оформить по «дачной амнистии» и об изменениях, внесенных в этот закон, расскажет помощник руководителя Управления Росреестра по Чувашии Марина Иванова.

— Марина Борисовна, давайте начнем с оформления земельных участков. Какие земли можно оформить по упрощенной схеме?

— Зарегистрировать в упрощенном порядке можно право собственности на земельный участок, который был предоставлен до 30 октября 2001 года, то есть до введения в силу Земельного кодекса РФ. Для этого нужно представить заявление и документ, который устанавливает или удостоверяет право гражданина на эту землю. Документы принимают в МФЦ.

Право на земельный участок может подтверждать, например, постановление органа государственной власти или органа местного самоуправления о его выделении либо предоставлении гражданину. Или государственный акт (свидетельство) о праве гражданина на землю. Если земельный участок предоставлен для личного подсобного хозяйства, то его владелец может представить выписку из похозяйственной книги.

Земельный участок мог быть предоставлен на праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного) пользования — во всех этих случаях, по заявлению гражданина, его право собственности должны зарегистрировать именно в упрощенном порядке, то есть по «дачной амнистии».

Зарегистрируют право собственности на участок, даже если в документе, который подтверждает право гражданина на него, не указан вид этого права или невозможно его определить. В этом случае считается, что земельный участок предоставлен гражданину на праве собственности. Он должен быть поставлен на учет в государственном кадастре недвижимости. Если участка там нет, есть возможность сразу поставить на учет и оформить право на него в рамках «одного окна».

— Распространяется ли «дачная амнистия», как и прежде, на дачные домики и хозяйственные постройки?

— На дачный домик, индивидуальный гараж, баню такой закон тоже распространяется. Это объекты, для которых не требуется разрешение на строительство. С 1 января 2017 года регистрация прав на такие объекты немного усложнилась, теперь она возможна только на основании технического плана и правоустанавливающего документа на земельный участок, на котором расположен объект.

Таким образом, владельцам объектов, для возведения которых не требуется разрешение на строительство, перед регистрацией прав придется вызвать кадастрового инженера для подготовки технического плана объекта.

— А индивидуальные жилые дома можно оформить по упрощенной системе?

— По «дачной амнистии» можно зарегистрировать право собственности на индивидуальный жилой дом, который возведен на земельном участке, расположенном в границе населенного пункта и предназначенном для индивидуального жилого строительства (ИЖС) или для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок). То есть речь идет не о даче или садовом домике, а о том, что в народе называют «частным» домом.

Для кадастрового учета и регистрации права собственности на индивидуальный жилой дом нужно представить в МФЦ заявление на государственную регистрацию прав, правоустанавливающий документ на земельный участок, где расположен объект ИЖС, технический план с приложенным к нему разрешением на строительство.

Разрешение на строительство Росреестр запрашивает в органе местного самоуправления самостоятельно, если заявитель не представит его, а технический план — в Кадастровой палате, если дом уже там на учете.

Обращаю внимание на то, что «дачная амнистия» не освобождает от получения разрешения на строительство дома. До 1 марта 2018 года возведенный дом можно зарегистрировать по «дачной амнистии» без разрешения на ввод объекта индивидуального жилищного строительства в эксплуатацию. Госпошлина по «дачной амнистии» за оформление земельного участка — 350 рублей, дачи или частного дома — 350 рублей.

ИТОГИ

«Дачная амнистия» для земельных участков бессрочная, а для «частных домов» после 1 марта 2018 года, если срок не продлят, потребуется разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Для дачных домиков и хозяйственных построек сейчас нужен технический план.