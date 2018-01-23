Льгота сохранена

Каким организациям в этом году можно рассчитывать на льготу по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев?

Валерий Александров, руководитель предприятия

В 2018 году и в плановый период 2019 и 2020 годов Федеральным законом от 31.12.2017 № 484-ФЗ сохранены льготы по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в размере 60 процентов от размеров страховых тарифов, пояснили в региональном отделении Фонда соцстрахования по Чувашии.

На льготу могут рассчитывать организации любых организационно-правовых форм в части начисленных по всем основаниям (независимо от источников финансирования) выплат в денежной и (или) натуральной формах работникам, являющимся инвалидами I, II и III групп. А также общественные организации инвалидов (в том числе созданные как союзы), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 80 процентов.

Льгота распространяется и на организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых их среднесписочная численность составляет не менее 50 процентов, а доля их заработной платы в фонде оплаты труда — не менее 25 процентов.

В списке льготников и учреждения, созданные для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и других социальных целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, детям-инвалидам и их родителям, единственными собственниками имущества которых являются указанные общественные организации инвалидов. А также индивидуальные предприниматели в части начисленных по всем основаниям независимо от источников финансирования выплат в денежной и (или) натуральной формах работникам, являющимся инвалидами I, II и III групп.