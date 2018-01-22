В Чувашии ожидают новую волну снегопадов

22 января на еженедельном совещании Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева с членами Правительства, руководителями ряда территориальных федеральных органов власти и городских округов обсудили тему содержания автомобильных дорог общего пользования.

Михаил Игнатьев отметил необходимость постоянного контроля за состоянием автомобильных дорог общего пользования в зимний период во избежание транспортных коллапсов и дорожно-транспортных происшествий. Как сообщает администрация Главы Чувашии, он распорядился ввести повышенный уровень готовности для всех дорожных и коммунальных служб в связи с прогнозируемыми снегопадами.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Иванов сообщил, что ночью с 21 на 22 января на автомобильных дорогах республики работало 218 единиц техники. Сбоев движения общественного пассажирского транспорта не допущено.

Руководитель Минтранса Чувашии отметил, что в этот зимний сезон погода была относительного благосклонна к дорожникам. На обслуживании федеральной, региональной и местной сети ежедневно в зависимости от погодных условий в среднем работает до 225 единиц дорожной эксплуатационной техники. Транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог общего пользования в Чувашской Республике удовлетворительное. Перерывов в движении автобусных маршрутов не зафиксировано.

В регионе зимнее содержание автомобильных дорог осуществляется балансодержателями дорог. Владимир Иванов обратил внимание, что с 20 января 2018 года автомобильные дороги общего пользования федерального значения и объекты федерального имущества по Чувашской Республике переданы в оперативное управление в ФКУ «Волго-Вятскуправтодор» (г. Казань).

Обслуживанием федеральной сети автомобильных дорог, составляющей более 329 км, в регионе занимается ООО «Воддорстрой». По словам министра, у подрядной организации имеется необходимое количество дорожной техники и противогололедных материалов. На подъемах организовано дежурство комбинированных дорожных машин и тягачей для буксировки тяжеловесных автопоездов, действует 9 метеостанций и 17 видеокамер.

Республиканскую сеть автомобильных дорог (1540,6 км) под общим руководством КУ «Чувашупрдор» обслуживает 5 подрядных организаций. Руководитель Минтранса Чувашии отметил, что в связи с многочисленными нареканиями к качеству выполнения работ по поддержанию покрытия проезжей в надлежащем состоянии в Ядринском, Красночетайском, Аликовском районах расторгнут государственный контракт с ООО «Мезон». Новый подрядчик будет определен в марте текущего года.

Всего в 2017 году на территории Чувашской Республики зарегистрировано 440 дорожно-транспортных происшествий, из них в связи с недостатками транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети на федеральных трассах – 33, на региональной и межмуниципальной сети – 45, на местной сети автомобильных дорог – 20.

«По сравнению с 2016 годом, в 2017 году наблюдается снижение ДТП на межмуниципальной сети на 36,6%, на местной сети – на 23,1%, что характеризует как уровень содержания, так и качество автодорог», – заключил министр.

Начальник Управления ГИБДД МВД по Чувашской Республике Владимир Романов, характеризуя ситуацию с аварийностью на дорогах, сообщил, что обстановка на дорогах остается сложной. С начала года в ДТП погибло четыре человека, произошло два ДТП на железнодорожных переездах. Особого внимания, по его словам, требуют местные дороги, по которым курсируют школьные автобусы. Своевременная профилактическая обработка покрытия противогололедными материалами находится на постоянном контроле ГИБДД, Минтранса и Минобразования Чувашии. «Погодные условия показали, что и личный состав Госавтоинспекции, и дорожные службы, в основном, справляются», – резюмировал Владимир Романов.

Глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков и глава администрации города Новочебоксарска Ольга Чепрасова рассказали, как ведется уборка снега в муниципалитетах. Наиболее проблемные участки в городах – дворы жилых домов, где уборке снега зачастую мешают припаркованные автомобили. Михаил Игнатьев обратил внимание, что необходимо проводить разъяснительную работу с владельцами автотранспорта, чтобы навести порядок. Он также отметил, что при сильном снегопаде обработка дорог песчано-соляной смесью не дает никакого результата. Михаил Игнатьев потребовал жестко контролировать эффективность и целевое использование противогололедных материалов.

На еженедельном совещании Глава Чувашии также объявил, что в соответствии с федеральной адресной инвестиционной программой на 2018-2019 годы срок завершения работ на объекте реконструкции моста через реку Большой Цивиль предусмотрен в 2018 году.

«Учитывая высокую социально-экономическую значимость указанного объекта для региона, Федеральным дорожным агентством будут предприняты исчерпывающие меры для реализации проекта в установленный срок», – сообщил он.

Михаил Игнатьев заострил внимание и на вопросах безналичной оплаты проезда. По представленным руководителю региона данным, в сельской местности в 50% случаев оплата за проезд производится только через наличный расчет. Руководитель региона напомнил, что в Послании Госсовету Чувашии была поставлена задача принять исчерпывающие меры по решению данного вопроса в целях защиты интересов граждан.