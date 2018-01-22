Александр Брод: «В Чувашии грамотно подходят к межнациональной тематике, профилактике экстремизма»

22 января Глава Чувашии Михаил Игнатьев провел рабочую встречу с директором Московского бюро по правам человека, членом Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека Александром Бродом.

Михаил Игнатьев выразил признательность гостю за визит в Чувашию. Он обратил внимание, что в республике выстроено эффективное взаимодействие органов власти с институтами гражданского общества, общественными организациями.

Александр Брод отметил стабильную общественно-политическую ситуацию в Чувашии. «Важно, что вы поддерживаете начинания общественных деятелей. Отрадно, что есть Дом дружбы. Ситуация в межнациональном плане стабильная. Уделяется особое внимание развитию межнациональных, межрегиональных связей. Для нас очень важно, что в Чувашии грамотно подходят к межнациональной тематике, профилактике экстремизма», – подчеркнул он.

Пресс-служба администрации Главы Чувашии сообщает: Александр Брод рассказал, что в ходе визита планируется изучить ход избирательной кампании по выборам Президента России, которые состоятся 18 марта 2018 года. Запланированы встречи с представителями Общественной палаты Чувашской Республики, Уполномоченным по правам человека в Чувашской Республике, экспертами, членами избирательных комиссий. «Задача Московского бюро по правам человека и Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека – обеспечение соблюдения закона при проведении выборов», – отметил он.

Глава республики Михаил Игнатьев рассказал, что с Центральной избирательной комиссией Чувашской Республики налажено конструктивное сотрудничество по подготовке и проведению выборов. «Все необходимые решения приняты. Мы создаем максимально комфортные условия для работы участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий и Центральной избирательной комиссии. Работа ведется в плановом режиме», – отметил он.