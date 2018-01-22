Прогноз Минэкономразвития Чувашии: инфляция в 2018 году составит 2,5%

22 января в ходе еженедельного совещания Главы Чувашии Михаила Игнатьева с членами Кабинета Министров, руководителями ряда территориальных органов федеральных ведомств и городских округов обсуждали итоги инфляции за 2017 год и задачи по сдерживанию роста потребительских цен на социально значимые продовольственные товары.

Михаил Игнатьев отметил, что по итогам 2017 года в Чувашии сложился достаточно низкий уровень инфляции, которая составила 1,4%. Он поручил принять комплексные меры и не допустить необоснованного роста цен на все виды товаров и услуг. Особое внимание необходимо уделить созданию комфортной, конкурентной среды для развития торговли.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин в своем выступлении отметил, что по итогам 2017 года в республике инфляция сложилась ниже среднероссийского показателя на 1,1 процентных пункта (по России – 2,5%).

По индексу потребительских цен на товары и услуги Чувашия среди регионов Приволжского федерального округа занимает 3-е место (101,4%), самый низкий индекс отмечен в Республике Мордовия (101,1%), самый высокий — в Нижегородской области (103,1%). «В Чувашии сохраняется достаточно низкий уровень потребительских цен на социально значимые продовольственные товары. Республика в прошлом году сохранила свои позиции по уровню потребительских цен на большинство продуктов», — подчеркнул Владимир Аврелькин.

Он отметил, что работа по сдерживанию роста цен проводилась в рамках комплекса мер по обеспечению сбалансированности товарных рынков. Так, количество торговых площадок для реализации сельскохозяйственной продукции в 2017 году увеличено на 12 единиц. Всего на 132 площадках оборудовано более 5 тысяч торговых мест. Проведено 694 сельскохозяйственных, 74 специализированных, 3522 универсальных, 48 тематических ярмарок, реализовано более 6,8 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции.

Сдерживанию роста цен способствует развитие конкуренции. В 2017 году в г. Чебоксары начали работать фирменные торговые сети чувашских фермерских хозяйств «Деревенский дворик», «Из Атлашево», магазин здорового питания и экологически чистых продуктов «Эко-ферма». В городах Чебоксары и Новочебоксарск функционируют 13 молокоматов по продаже молока, произведенного фермерами.

В настоящее время фирменные торговые сети объединили более 25 фермерских хозяйств, обеспечили сбыт производимой ими продукции на территории городов Чувашии.

Расширение представленности продукции местных товаропроизводителей в стационарной торговой сети является также одним из способов повышения конкуренции, направленной на сдерживание роста цен. В течение года чувашские товаропроизводители с федеральными торговыми сетями заключили 25 новых договоров на поставку продуктов питания.

Владимир Аврелькин подчеркнул, что поставленная в Послании Главы Чувашской Республики задача на 2018 год по сдерживанию роста цен будет выполняться комплексно. Будет реализовываться политика расширения рынка сбыта продукции чувашского производства и усиление взаимодействия предприятий республики с федеральными торговыми сетями, проводиться обследования в предприятиях торговли на предмет обоснованности формирования розничных цен на социально значимые продовольственные товары. В целях обеспечения потребителей свежей овощной продукцией, а также сдерживания роста цен на нее в зимне-весенний период сельхозтоваропроизводителями планируется строительство десяти картофеле- и овощехранилищ общей мощностью хранения более 10 тыс. тонн. Также сдерживанию роста продовольственной инфляции будет способствовать планируемое увеличение объема производства растениеводческой продукции за счет увеличения посевной площади, которая в 2018 году оценочно составит 560 тыс. га, что на 6 тыс. га больше, чем в 2017 году.

По прогнозам Минэкономразвития Чувашии, инфляция в 2018 году составит 2,5%.

Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Артамонов обратил внимание, что на сдерживание роста цен существенным образом повлияла государственная поддержка отрасли. Общий уровень господдержки составил 2,4 млрд рублей, который позволил увеличить рентабельность на 6,7%.

Глава республики Михаил Игнатьев высказал острую критику в адрес торгующих организаций, которые необоснованно завышают наценку на молочную продукцию, которая может достигать 25%. Минэкономразвития Чувашии и Минсельхозу Чувашии поручено принять все меры воздействия, усилить рычаги администрирования.

Руководитель региона также обратил внимание, что в Чувашии производится качественное молоко. «50% молока, произведенного в республике, высшего сорта», — заметил он. При этом следует усилить контроль за безопасностью в отношении ввозимой продукции. Соответствующие поручения даны Госветслужбе Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.