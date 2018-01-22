В Чебоксарах растет количество новых отелей

Как сообщает управление Управление культуры и развития туризма столицы Чувашии, количество туристов, размещенных в чебоксарских отелях выросло в 2017 году с 90 тысяч человек до 155 тысяч по сравнению с 2015 годом. Номерной фонд отелей за это время вырос на 28% (402 номера), а количество койко-мест возросло на 32%.

В настоящее время в городе работают 37 гостиниц, 3 санаторно-курортных комплекса, 20 хостелов и гостевых домов. В черте города работают 3 санатория — «Чувашия», «ЧувашияКурорт», санаторий-профилакторий «ЧГУ им. И.Н. Ульянова», 15 — находятся в радиусе 25-ти километров от центра города. С марта 2017 года начал принимать гостей апарт-отель «Республика», с июля — бутик-отель «Манор».

По данным Туристско-информационного центра города Чебоксары, наименьший показатель коэффициента загрузки отелей по месяцам 2017 года пришёлся на январь 27,4%, наибольшая загрузка была в сентябре — 46,7%. Пики загрузки чебоксарских объектов размещения приходятся на периоды деловой активности — это март, апрель, июнь и сентябрь — более 40 %.