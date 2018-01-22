В Чувашии снова откроется школа межэтнической журналистики

Объявлен новый набор. Слушателями школы могут стать студенты специальности «Журналистика» и смежных специальностей, а также молодые журналисты в возрасте до 28 лет. Обучение бесплатное.

Школа будет с работать с февраля по июнь по единой программе «Альтернатива языку вражды в российском медиапространстве». Учеба пройдет одновременно в 25 регионах страны.