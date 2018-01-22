В Чувашии снова откроется школа межэтнической журналистики

Чтобы записаться на тестовое занятие, нужно направить заявку на адрес электронной почты lana-i7@mail.ru. В письме необходимо указать ФИО, название учебного заведения и курс или место работы, дату рождения, телефон для связи. Куратор Школы межэтнической журналистики в Чувашии – Кузнецова Светлана Юрьевна, руководитель регионального отделения Гильдии межэтнической журналистики.
За время обучения слушатели научатся готовить журналистские материалы разных жанров для разных видов СМИ, побывают на фестивалях и конференциях, получат возможность наработать опыт в профессии.
В программе курса: лекции с приглашенными экспертами, телемосты с регионами. Продолжительность программы – 32 академических часа (4 месяца). Занятия будут проходить один-два раза в неделю.
Как сообщает Мининформполитики Чувашии, лучшие студенты региональных школ в июле отправятся в Москву на итоговую конференцию, которая традиционно пройдет на факультете журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова.
Курс «Альтернатива языку вражды в российском медиапространстве» организован Гильдией межэтнической журналистики с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Проект реализуется с 2015 года. За это время по программе было подготовлено 299 молодых журналистов в 23 регионах страны.