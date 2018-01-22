Чебоксары готовятся к озеленению

Управление экологии Чебоксар обещает, что в осенне-зимний период на улицах города появятся саженцы липы мелколистной , каштана конского, клена Гиннала , клена остролистного , кизильника блестящего и дерна белого. Эти породы являются наиболее неприхотливыми по приживаемости в городских условиях, обладают быстрорастущими и морозоустойчивыми качествами. Количество деревьев и кустарников в настоящее время уточняются. Все деревья будут крупномерными, с обхватом ствола на уровне 1,3 м от 8-10 см, что придает им более высокую приживаемость, чем посадка саженцев от 3-5 см., которая производилась в другие года.