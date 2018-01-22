Татьяна Акимова включена в предварительный список на Олимпийские Игры — 2018

Воспитанница чувашской школы биатлона Татьяна Акимова в числе пяти российских биатлонисток включена в предварительный список спортсменов для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года, которые пройдут в южнокорейском Пхёнчхане.

Об этом сообщил старший тренер сборной России Сергей Коновалов, слова которого приводит пресс-служба Союза биатлонистов России.

«В предварительную заявку для участия в Олимпийских играх у нас входят пять человек: Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. На заключительный этап подготовки к Олимпиаде мы останемся здесь, в Антхольце», — сказал Коновалов.

Итоговый список российских спортсменов на Игры в Пхёнчхане по решению Международного олимпийского комитета (МОК) определит специальная комиссия, которая проверяет заявленных российской стороной атлетов на соответствие критериям: необходимое количество допинг-тестов, отсутствие в прошлом санкций за нарушение антидопинговых правил. Решение МОК по количеству допущенных спортсменов будет озвучено не раньше 27 января, когда будет зарегистрирована делегация «Олимпийские атлеты из России» и выписаны приглашения на Игры.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.