Аптеки обяжут предлагать более дешевые препараты

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев (распоряжение Правительства РФ от 12 января 2018 г. № 9-р). Документ, в частности, предусматривает мероприятия по повышению конкурентности рынков лекарственных препаратов, медицинских изделий, медицинских услуг и БАД.

Так, документом предусмотрен ряд мер по совершенствованию информационного обеспечения в целях развития рынка взаимозаменяемых препаратов. К примеру, планируется обязать аптеки предлагать покупателям в первую очередь наиболее дешевый взаимозаменяемый препарат из числа имеющихся в наличии. Покупателей также будут информировать о наличии более дешевых аналогов приобретаемых лекарственных средств.

Кроме этого, запланировано создание списка референтных (зарегистрированных на территории России) препаратов, а также реестра типовых инструкций по применению взаимозаменяемых лекарственных препаратов. Для недобросовестных производителей лекарственных препаратов, искажающих информацию о свойствах и характеристиках лекарственных препаратов в инструкциях к ним, предусмотрят административную ответственность. Также правительство сформирует позицию, относительно введения профессиональной ответственности медицинских работников за нарушение требований законодательства об обращении лекарственных средств и в сфере охраны здоровья. Реализация этих мер запланирована на июнь 2018 года – январь 2019 года.

План включает меры в сфере государственной регистрации лекарственных препаратов, в первую очередь это касается лекарственных средств, предназначенных для лечения редких заболеваний. К примеру, предусмотрены такие меры, как установление административной ответственности производителей биотехнологических лекарственных средств за задержки в проведении клинических исследований своей продукции, а также за превышение установленных пределов стоимости передаваемых на исследование образцов лекарственных препаратов. Также планируется обеспечить доступ лекарственных средств, произведенных в ряде стран, на российский рынок без проведения клинических исследований на территории России. Реализация этих мер запланирована на 2018-2018 годы.

Помимо перечисленных мер, Планом предполагается проведение ревизии всех зарегистрированных БАДов, одноименных, или похожих до степени смешения с лекарственными препаратами. Кроме этого планируется установить запрет государственной регистрации БАДов, имеющих в составе лекарственные средства, а также запрет регистрации одноименных или похожих до степени смешения БАД и лекарственных препаратов.

Документ вступил в силу 12 января.