Максим Топилин: «В регионы перечислены средства на ежемесячные выплаты при рождении первого ребенка»

«По оценкам регионов, в этом году на выплаты смогут претендовать около 336 тысяч семей, в которых с 1 января 2018 года родится первый ребенок», – отметил глава Минтруда России.

Семьи могут подать заявление о ее назначении в орган социальной защиты населения по месту жительства, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

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