За первого дадут, за второго обналичат

«Детские» выплаты в действии

За 11 дней наступившего года в Чувашии родилось 360 малышей, треть из которых — первые детки в своих семьях. И уже более 50 родителей обратилось в органы соцзащиты за выплатами, положенными с нынешнего года на первенцев.

Такие данные прозвучали на пресс–конференции по нововведениям, принятым в России для поддержки семей с детьми. Нюансы разъясняли республиканский министр труда и социальной защиты Сергей Димитриев и руководитель ПФР по Чувашской Республике Роза Кондратьева.

Как известно, с 1 января 2018 года вступил в силу федеральный закон, предоставляющий пособие для семей, в которых родился (усыновлен) первый ребенок. Касается он семей, имеющих российское гражданство и постоянно проживающих на территории страны.

Определена величина этой ежемесячной выплаты на 2018 год — 8910 рублей в Чувашии, это прожиточный минимум ребенка за 2-й квартал минувшего года (так положено считать по закону.) Поддержка адресная и выплачивается только семьям со скромными доходами, не превышающими полуторакратную величину прожиточного минимума трудоспособного человека, установленную в том или ином регионе. В Чувашии величина прожиточного минимума трудоспособного гражданина, опять же за 2-й квартал минувшего года, равна 9330 рублей. Выплату смогут получить те ячейки общества, чей среднедушевой доход на одного члена семьи не выше 13995 рублей (9330 х 1,5).

В общий доход семьи включаются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, больничный лист роженицы, отпускные по уходу за ребенком, различные компенсации, алименты и прочее, причем до вычета налогов. Не включаются единовременная материальная помощь из федерального бюджета в связи с чрезвычайными происшествиями, доходы от банковских депозитов и сдачи в аренду имущества.

Для получения выплаты на первенца следует обращаться в отдел соцзащиты населения по месту жительства или в МФЦ. К заявлению прикладываются следующие основные документы:

— паспорт заявителя;

— свидетельство о браке;

— свидетельство о рождении детей либо документы об усыновлении;

— сведения о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев;

— справка из банка о реквизитах счета, на который по желанию заявителя будут перечисляться выплаты.

Подать заявление можно в любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. Но лучше не тянуть. Если обратиться в первые шесть месяцев, то выплату установят со дня рождения ребенка, то есть средства выплатят сполна, в том числе и за месяцы до обращения. А вот родителям, обратившимся, когда первенцу пошел уже седьмой месяц, упущенное не вернут, выплата пойдет с даты подачи заявления. Выплата положена, пока первенцу не исполнится полтора года. Первый выплатной период рассчитан на год. На оставшуюся часть потребуется новое заявление.

Следующее новшество в помощь семьям с детьми, внедренное с нового года, — ежемесячная выплата наличными из материнского капитала на второго ребенка, родившегося (усыновленного) в 2018 году. Условия ее предоставления, размер (8910 руб.), срок действия (1,5 года) полностью идентичны выплате на первенца. Обращаться за выплатой на второго ребенка надо в Пенсионный фонд, так как изначально он ведает средствами материнского капитала, или в МФЦ с теми же основными документами, что перечислены выше, плюс еще СНИЛС всех членов семьи заявителя.

Выплаты из маткапитала могут быть приостановлены в любой момент по желанию получателя. Размер материнского капитала (453023 руб.) уменьшается на сумму ежемесячных выплат. Выплаты семья вправе потратить на любые нужды без ограничений.

Еще несколько изменений коснулось материнского капитала. Во-первых, он продлевается до конца 2021 года. Во-вторых, использовать средства теперь можно на оплату дошкольного образования любого из детей семьи, прямо с рождения второго малыша.

Ранее это разрешалось только по достижении ребенком 3-летнего возраста. В то же время оплачивать дополнительные образовательные услуги в школах или учиться на платной основе в вузах и техникумах за счет маткапитала по-прежнему разрешается только по достижении ребенком-«капиталистом» трех лет. При этом, обратите внимание, в Пенсионном фонде от родителей уже не потребуют, как было, аккредитацию образовательной программы.

Новые меры поддержки семей с детьми, подчеркивают федеральные источники, направлены на реализацию Национальной стратегии действий в интересах детей, а также на улучшение демографической ситуации и поднятие уровня рождаемости в стране.

Если в новом году аист расщедрится и одарит малообеспеченную семью не первенцем, а сразу двойней, то выплату на старшего младенца (первенца) следует получать через соцзащиту, а на родившегося несколькими минутами позже (он будет считаться вторым ребенком) — через Пенсионный фонд.

Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячное пособие по случаю рождения первенца или на наличные выплаты из материнского капитала на второго ребенка, следует взять общую сумму семейного дохода за последние 12 месяцев, разделить ее на 12, потом на число членов семьи, включая новорожденного. Если результат меньше 13995 руб., можно подавать заявление на один из названных видов господдержки.

Пример. В семье, проживающей в Чувашии и состоящей из трех человек (мама, папа, сын), 1 января 2018 года родилась дочь.

За весь прошлый год жена заработала 240000 руб. (ежемесячная зарплата — 20000 руб. в месяц), муж — 300000 руб. (ежемесячная зарплата с премией — 25000 руб.). Иных доходов не было.

Общий доход семьи за 2017 год — 540000 руб. Делим его на 12 месяцев и на 4 человека. Выходит 11250 руб. на одного члена семьи. Это и есть среднедушевой доход семьи, не дотягивающий до полуторакратного прожиточного минимума (13995 руб.) Следовательно, семье положена ежемесячная выплата из средств материнского капитала в размере 8910 руб.