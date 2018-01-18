Работа на общий результат

Поддержка муниципалитетов — в приоритете

16 января Михаил Игнатьев провел совещание с главами администраций муниципальных районов и городских округов, главами сельских и городских поселений. На встрече обсуждались задачи, стоящие перед муниципалитетами в 2018 году, сообщает пресс­служба Администрации Главы Чувашской Республики.

Руководитель региона выразил благодарность руководителям муниципальных образований за слаженную эффективную работу. Чувашия стала лидером в ПФО по регистрации невостребованных земельных долей. Сегодня такая работа органами местного самоуправления завершена. Благодаря этому наводится порядок в использовании сельхозземель, кроме того, муниципалитеты стали собственниками еще почти 200 тысяч гектаров земель.

Поддержка муниципалитетов всегда являлась особым приоритетом правительства республики, сказал Михаил Игнатьев. При формировании республиканского бюджета на текущий год большое внимание уделено развитию районов и городов. Общий объем финансовой поддержки местным бюджетам увеличен на 14,4%, или на 1,1 млрд рублей. Объем межбюджетных трансфертов по муниципальным образованиям составит более 15 млрд рублей.

Перед органами местного самоуправления поставлена задача вовлекать неиспользуемые объекты недвижимости в хозяйственный и налоговый оборот, приводить в соответствие с законодательством местные нормативы градостроительного проектирования, генпланы, правила землепользования и застройки территорий, проекты благоустройства дворовых территорий и общественных пространств. Подводя итоги, Михаил Игнатьев призвал обеспечить высокое качество выполнения этих и других задач во благо жителей республики. «Народ хочет стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Мы, как единая команда, должны работать на общий результат», — подчеркнул он.