Участок оформят и без межевания

В некоторых российских СМИ на днях прошла информация о том, что с 1 января 2018 года вводится запрет на распоряжение земельными участками без установленных границ. Но эта информация не верна.

Как пояснила руководитель Управления Росреестра по Чувашии Екатерина Карпеева, в настоящее время федеральный закон № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» не предусматривает приостановление государственной регистрации прав на земельные участки в связи с отсутствием в Едином государственном реестре недвижимости сведений о координатах характерных точек их границ (не проводилось межевание).

В действующем законодательстве также нет ограничений на совершение сделок с земельными участками, сведения о которых содержатся в ЕГРН, но их границы не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства. Там не указаны и какие-либо сроки, в течение которых такие границы должны быть установлены. Таким образом, если, к примеру, вы хотите оформить продажу участка, у которого не уточнены границы, то это не станет препятствием для регистрации перехода права от продавца к покупателю.

Однако Росреестр рекомендует правообладателям земельных участков, не имеющих точных границ, рассмотреть возможность проведения межевания. Внесение в ЕГРН сведений о границах избавит их от проблем из-за возможных земельных споров, в том числе с соседями и с органами публичной власти.

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