ВТБ Факторинг шестой год подряд подтвердил лидерство и увеличил портфель в 1,5 раза

По итогам 2017 года портфель ВТБ Факторинг вырос в 1,5 раза (на 45 млрд рублей), показав самый большой прирост объема на рынке факторинга, и достигнул 135 млрд рублей.

По предварительным данным Ассоциации факторинговых компаний ВТБ Факторинг шестой год подряд подтверждает безоговорочное лидерство на российском рынке факторинга с долей рынка порядка 30%.

Антон Мусатов, генеральный директор ВТБ Факторинг, прокомментировал: «Существенные темпы роста наших показателей на фоне высокой базы свидетельствуют о большом потенциале факторинга как эффективного финансового решения корпоративно-инвестиционного бизнеса группы ВТБ. Очень показательно, что для финансирования своих масштабных и значимых проектов крупные клиенты выбирают факторинговые инструменты нашей компании. Слаженная работа команды группы ВТБ, основанная на индивидуальном подходе к формированию уникальных решений, а также на финансировании кредиторской задолженности по операциям Supply Chain Finance и развитии долгосрочного факторинга, позволили нам активно работать в новых рыночных нишах и значительно увеличить размеры нашего бизнеса».

В 2018 году ВТБ Факторинг будет уделять особое внимание дальнейшему повышению эффективности бизнеса через цифровые каналы, сохранению высокого уровня удовлетворенности клиентов и высокого операционного результата. Кроме того, компания начнет дополнительную активную работу в сегменте среднего и малого бизнеса, тем самым охватив все клиентские сегменты группы ВТБ.