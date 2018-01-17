В Чебоксарах пройдет фестиваль шотландской культуры

Официальная группа фестиваля Вконтакте публикует его программу:

24 января 2018 г. (среда)

17.00 Открытый мастер-класс

по шотландским танцам

Лицей №4 г. Чебоксары

Чебоксары, ул. Чернышевского, 4/19

Вход — свободный

25 января 2018 г. (четверг)

17.00 Музыкально-литературный вечер

«В мире много сказок»

Лицей №18 г. Новочебоксарска

г. Новочебоксарск,

ул. Первомайская, 55

Вход — по билетам

26 января 2018 г. (пятница)

18.30 Антон Арцев.

Моноспектакль «Странности жизни».

Театр юного зрителя им. М.Сеспеля

г. Чебоксары, пр. Московский, 33/9

(здание бывшего кинотеатра «Сеспель»)

Вход — 500 руб.

27 января 2018 г. (суббота)

11.00 Мастер-класс по шотландским

танцам для опытных танцоров

Преподаватель:

Владимир Гарбузов (г. Н. Новгород)

Музыканты:

Сергей и Анна Ковалевы (г. Москва)

ДК им. Хузангая (каб.185)

Чебоксары, ул. Зои Яковлевой, 54А

Вход — 500 руб.

(400 руб. при оплате до 20.01)

17.00 Шотландский литературный бал

Музыканты:

Сергей и Анна Ковалевы (г. Москва)

Национальная библиотека

Чувашской Республики

г. Чебоксары, пр. Ленина, 15

(большой актовый зал)

Вход:

— 400 руб — для танцоров,

— 100 руб — для зрителей.

28 января 2018 г. (воскресенье)

10.00 Мастер-класс по шотландским

танцам для всех желающих

Преподаватель:

Владимир Гарбузов (г. Н. Новгород)

ДК им. Хузангая (каб.185)

Чебоксары, ул. Зои Яковлевой, 54А

Вход — 300 руб.

(200 руб. при оплате до 20.01)