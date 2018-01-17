с 24 по 28 января в Чебоксарах пройдет фестиваль шотландской культуры. Он будет приурочен ко дню рождения великого шотландского поэта Роберта Бёрнса.
17.00 Открытый мастер-класс
по шотландским танцам
Лицей №4 г. Чебоксары
Чебоксары, ул. Чернышевского, 4/19
Вход — свободный
17.00 Музыкально-литературный вечер
«В мире много сказок»
Лицей №18 г. Новочебоксарска
г. Новочебоксарск,
ул. Первомайская, 55
Вход — по билетам
26 января 2018 г. (пятница)
18.30 Антон Арцев.
Моноспектакль «Странности жизни».
Театр юного зрителя им. М.Сеспеля
г. Чебоксары, пр. Московский, 33/9
(здание бывшего кинотеатра «Сеспель»)
Вход — 500 руб.
27 января 2018 г. (суббота)
11.00 Мастер-класс по шотландским
танцам для опытных танцоров
Преподаватель:
Владимир Гарбузов (г. Н. Новгород)
Музыканты:
Сергей и Анна Ковалевы (г. Москва)
ДК им. Хузангая (каб.185)
Чебоксары, ул. Зои Яковлевой, 54А
Вход — 500 руб.
(400 руб. при оплате до 20.01)
17.00 Шотландский литературный бал
Музыканты:
Сергей и Анна Ковалевы (г. Москва)
Национальная библиотека
Чувашской Республики
г. Чебоксары, пр. Ленина, 15
(большой актовый зал)
Вход:
— 400 руб — для танцоров,
— 100 руб — для зрителей.
28 января 2018 г. (воскресенье)
10.00 Мастер-класс по шотландским
танцам для всех желающих
Преподаватель:
Владимир Гарбузов (г. Н. Новгород)
ДК им. Хузангая (каб.185)
Чебоксары, ул. Зои Яковлевой, 54А
Вход — 300 руб.
(200 руб. при оплате до 20.01)