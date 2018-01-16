Комментарий Натальи Тимофеевой к Посланию Главы Чувашии

Министр юстиции и имущественных отношений Чувашской Республики Наталья Тимофеева:

«Послание Главы республики Михаила Васильевича Игнатьева носит ярко выраженный мотивирующий характер, в котором затронуты действительно важные вопросы, волнующие наших граждан. Несомненно, каждое направление имеет огромное значение для развития Чувашской Республики, её стабильности.

Важно, что Глава региона уделил внимание вопросам эффективного управления государственным и муниципальным имуществом. Да, действительно, имущество республики – это «народное» имущество, и соответственно распоряжение им должно быть построено на принципах взаимного доверия, уважения власти и народа, а все доходы от его использования важно направить на общегосударственные и социальные нужды. Ежегодно использование объектов государственной и муниципальной собственности приносит в консолидированный бюджет республики более 2 млрд рублей.

Ежегодно особое внимание в послании уделяется вопросам земли, рациональному использованию земельных ресурсов и вовлечению их в оборот.

Михаил Васильевич отметил несколько положительных достижений региона в данной сфере. Так, к примеру, Чувашия стала лидером в Приволжском федеральном округе по регистрации в муниципальную собственность невостребованных земельных долей. Работа в данной сфере в республике полностью завершена и дала положительные результаты. Во-первых, наводится порядок в сфере использования сельхозземель, во-вторых, муниципалитеты стали собственниками дополнительных 198 тыс. га. Из них 56% уже вовлечены в сельскохозяйственный оборот, доходы местных бюджетов составили более 74 млн рублей.

Однако немаловажным остается вопрос наведения порядка в сфере использования земель сельхозназначения, переведенных в земли иных категорий, в рамках муниципального земельного контроля. Сегодня остаются неосвоенными 1,7 тыс. га ранее переведенных земель. Наша задача – навести порядок в отношении таких участков, обеспечив их целевое использование, а в случае невозможности – их изъятие и возврат (перевод) обратно в земли сельскохозяйственного назначения. Данная процедура отрабатывается в Канашском районе.

При этом имеются новые обращения об изменении категории земельных участков, на которых уже возведены объекты, не связанные с сельскохозяйственным производством. В таких случаях органы местного самоуправления будут осуществлять в установленном порядке меры по сносу незаконно возведенных объектов.

Кроме того, в республике положительный опыт имеет проведение акции «Народная инвентаризация» с участием граждан и общественности. Эта практика уже показала хороший результат в ходе инвентаризации пустующих земельных участков населенных пунктов, прошедшей в Чувашии в 2014–2015 годах. Благодаря ей были выявлены более 2 тыс. неиспользуемых участков общей площадью 832 га, вовлечение в оборот которых пополнило местные бюджеты на 175 млн рублей. В 2017 году инвентаризация прошла в отношении неиспользуемых, находящихся в аварийном состоянии объектов недвижимости, по которым приняты соответствующие меры реагирования, в том числе путем взаимодействия с контролирующими и надзорными органами. В ходе акции выявлено 983 объекта, при этом доходы местных бюджетов составили более 117 млн рублей, что подтверждает востребованность нашими гражданами данной акции.

Глава республики поставил задачу продолжить работу по вовлечению в оборот выявленных в ходе акции неиспользуемых объектов недвижимости в 2018 году. Особенно в этом плане необходимо активнее поработать администрации г. Чебоксары, на территории которого выявлено наибольшее количество таких объектов».