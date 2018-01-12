Татьяна Акимова – 21-я на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

По сообщению Минспорта Чувашии, воспитанница чувашской школы биатлона Татьяна Акимова в эти дни в составе сборной команды России принимает участие в пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.

В четверг розыгрыш Кубка мира продолжился женской индивидуальной гонкой на 15 километров с четырьмя огневыми рубежами. Первый результат показала итальянская биатлонистка Доротея Вирер, второй стала финская спортсменка Кайса Мякяряйнен, третьей финишировала канадка Розанна Кроуфорд.

Татьяна Акимова с одним промахом завершила гонку на 21-м месте. Лучший результат российской команды показала Дарья Виролайнен – 16–е место.

После финиша Татьяна Акимова поделилась своими ощущениями от гонки. «Ходом, возможно, чувствую себя немного лучше. Но все равно своих привычных ощущений пока нет. Состояние уже получше, мы тренируемся по плану. Все выполняем, все стараемся делать. Но не знаю, почему столько проигрываем. Что касается стрельбы, то ветер не беспокоил. Единственный промах – я сама поняла, что чуть-чуть не то сделала, поторопилась. Лыжи сегодня работали хорошо, спасибо сервис-бригаде», – рассказала спортсемнка в беседе с журналистом телеканала «Матч ТВ» в прямом эфире.

Кубок мира 2017/2018. Рупольдинг, Германия

Индивидуальная гонка, женщины

1. Доротея Вирер (Италия) — 41:29.0 (0)

2. Кайса Мякяряйнен (Финляндия) +12.7 (1)

3. Розанна Кроуфорд (Канада) +21.2 (0)

16. Дарья Виролайнен +2:04.5 (1)

21. Татьяна Акимова +2:27.8 (1)

38. Ирина Услугина +3:37.7 (2)

39. Виктория Сливко +3:41.8 (2)

89. Ульяна Кайшева +7:15.0 (6)