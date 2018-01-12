В Чувашии школьный автобус попал в ДТП

Известно, что в момент аварии в автобусе находилось четверо школьников. Они являются учениками второго-пятого классов. По информации пресс-службы МВД по Чувашии, никто не пострадал.

ДТП произошло 12 января около 7:30 на 55 километре автодороги «Цивильск-Ульяновск». Автобус Караклинской общеобразовательной школы забрал ребят из деревни Воронцовка Канашского района. Он выезжал со второстепенной дороги и столкнулся с неустановленным грузовиков. Водитель покинул место ДТП еще до приезда сотрудников полиции.

Обстоятельства ДТП выясняются. По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя школьного автобуса, который не уступил дорогу транспортному средству, имеющему преимущество.