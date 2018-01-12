МРОТ повысят досрочно

Минимальный размер оплаты труда будет приравнен к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года. Об этом Президент России Владимир Путин сообщил в среду на встрече с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

Уравнять МРОТ и прожиточный минимум, напомним, планировалось с 1 января 2019 года. В конце декабря глава государства подписал закон, согласно которому с 1 января 2018 года МРОТ планировалось установить на уровне 85% от величины прожиточного минимума (9489 рублей). А с начала 2019 года он должен был устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего зафиксированному МРОТ.

В связи с досрочным повышением МРОТ в Минтруде России уже начали разработку нормативных документов. «Законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения будет подготовлен в ближайшее время, — сообщил журналистам глава Минтруда Максим Топилин. — При определении абсолютного размера МРОТ ориентируемся на величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ за II квартал предыдущего года. Во II квартале 2017 года прожиточный минимум трудоспособного населения составлял 11163 рубля. Таким образом, с 1 мая МРОТ будет равен 11163 рублям. Рост МРОТ по сравнению с январем составит 17,5%, а суммарное повышение МРОТ в 2018 году — 43%». Министр также уточнил, что с мая работодатель не сможет платить работнику, отработавшему месячную норму рабочего времени, заработную плату ниже 11163 рублей.