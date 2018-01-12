К нам приедут чемпионки

В воскресенье в Чувашии пройдут всероссийские соревнования по легкой атлетике «Кубок Главы Чувашской Республики». Спортсмены со всей страны встретятся в легкоатлетическом манеже республиканской спортшколы олимпийского резерва № 3 в Новочебоксарске.

По сообщению Минспорта Чувашии, на соревнованиях выступят сильнейшие легкоатлеты России. Ожидается приезд двукратной чемпионки Европы в прыжке с шестом Анжелики Сидоровой, бронзового призера чемпионата Европы в прыжках с шестом (2014) Ангелины Красновой, чемпионки и серебряного призера первенства мира и Европы среди юниоров Алены Лутковской и других именитых спортсменов.