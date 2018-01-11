В Чувашии Новый год встречали в мобильном интернете

Абоненты МегаФона в Чувашии поздравляли друг друга онлайн с праздниками и смотрели новогодние фильмы в интернете

В новогоднюю ночь 2018 года жители Чувашии пользовались всеми удобствами сотовой связи и мобильного интернета. Голосовой трафик в эту ночь вырос на 70% по сравнению с обычным днем: абоненты звонили сами и принимали звонки в два раза чаще, но всё равно чуть меньше чем в предыдущий год. Намного активнее для поздравлений стали использоваться мессенджеры: многие делились видеооткрытками и поздравлениями в WhatsApp, но голосовые звонки совершались чаще через Viber.

Большой объем поздравлений передавался через соцсети: рост трафика по сравнению с обычным днем стал самым большим в Поволжье и составил более 10 %. В эти объемы входит также скачивание и просмотр фильмов и сериалов — по данным сервиса МегаФон.ТВ лидерами по просмотрам стали хиты 2017 года – «Игра престолов» и «Молодежка», а также отечественные фильмы «Последний богатырь», «Притяжение» и «Ёлки».

«Мы заранее подготовили сеть к праздничным нагрузкам, повысили пропускную способность базовых станций, провели работы по увеличению скорости мобильного интернета. Успешность голосовых соединений и передачи данных в новогодние каникулы была на уровне обычного дня, всплески абонентской активности никак не сказались на качестве сети. Перед праздниками мы протестировали скорость мобильного интернета в местах массовых гуляний и получили хорошие результаты – от 30 до 88 мегабит в секунду. Наши абоненты это оценили, именно в новогоднюю ночь стали активнее пользоваться мобильным интернетом. По сравнению с прошлым годом интернет-трафик новогодней ночи вырос в два раза», — отметил директор компании «МегаФон» в Чувашской Республике Дмитрий Кузнецов