Коммунальный синдром вседозволенности

Своя фирма ближе «к телу»?

В прошлом году было возбуждено немало уголовных дел, связанных со злоупотреблениями со стороны руководства организаций, занимающихся жилищно-коммунальной деятельностью.

Во благо «Коммунальщика»

Большинство из них связано с неплатежами поставщикам коммунальных ресурсов — жильцы деньги за это платят, а они уходят «на иные цели».

Но есть дела, которые показывают другую реальность — если руководитель муниципального жилищно-коммунального хозяйства попутно занимается собственной коммерческой деятельностью, велик соблазн ради нее поступиться интересами муниципалитета. Конечно, все зависит от «человеческого фактора».

К примеру, недавно за злоупотребление должностными полномочиями осужден бывший директор МУП ЖКХ Красноармейского района, являвшийся депутатом Собрания депутатов Красноармейского сельского поселения. Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки районной прокуратуры, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

Установлено, что будучи директором МУП, фигурант дела одновременно тесно контактировал с ООО «УК «Коммунальщик», которое лично учредил и фактически им руководил. В прошлом году он от имени МУП ЖКХ заключил с управляющей компанией агентские договоры по расчетам платы за жилищно-коммунальные и прочие услуги, причем без согласия учредителя муниципального предприятия — районной администрации.

Эти договоры необоснованно предоставляли выгоды и преимущества для родной фирмы, имевшей просроченную задолженность перед МУП в сумме свыше 9 млн рублей. По условиям агентского договора «кредитор» брал на себя обязательства выплачивать «Коммунальщику» ежемесячное вознаграждение в размере 5% от суммы собранных и перечисленных платежей.

В итоге с января 2016 по апрель 2017 года (пока действовали агентские договоры) МУП был причинен ущерб на общую сумму свыше 1 млн 260 тыс. рублей. За счет этих денег на основании произведенных взаимозачетов задолженность «Коммунальщика» перед МУП сократилась, а у самого предприятия увеличилась кредиторская задолженность перед поставщиками электроэнергии.

Уголовное дело по ходатайству обвиняемого рассмотрено в особом порядке. Суд приговорил бывшего директора МУП ЖКХ к 1 году 8 месяцам лишения свободы. Но с учетом признания вины, добровольного возмещения вреда на сумму около 780 тыс. рублей, наказание назначено условное.

Еще до рассмотрения уголовного дела в суде главный коммунальщик района добровольно сложил с себя депутатские полномочия. Прокуратура района приняла меры по взысканию с осужденного оставшейся суммы причиненного ущерба.

А бюджет подождет…

Почти аналогичная схема прослеживается в действиях бывшего директора МУП «Чистый город» в Канаше, депутата районного Собрания депутатов. Он также подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.

Возглавляемое им предприятие оказывало городу услуги по начислению, перерасчету, сбору, взысканию задолженности и перечислению в городской бюджет платы за наем жилья. По версии следствия (СУ СКР по Чувашии), с ноября 2015 по октябрь 2016 года «Чистый город» недодал в бюджет свыше 1,9 млн рублей, директор неправомерно направлял эти деньги на расчеты с контрагентами МУП, занимавшимися вывозом ТБО.

Зимой прошлого года руководитель «Чистого города» ухудшил условия работы для двух контрагентов, они стали получать за услуги по вывозу мусора лишь частичную оплату. И поэтому были вынуждены отказаться от исполнения договорных обязательств.

Но это не расстроило директора МУП. Потому что единственным предприятием, оказывающим услуги по вывозу мусора, с августа по октябрь 2016 года стало ООО «ДорСельСтрой», учредителем которого был подозреваемый. С этой коммерческой организацией от имени МУП «Чистый город» и был заключен соответствующий договор (перевозка мусора).

Таким образом, администрации Канаша причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 1,9 млн рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

К СВЕДЕНИЮ

В 2017 году за нецелевое использование собранных от населения денег, предназначенных для оплаты теплоснабжения, возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц чебоксарских УК «Текстильщик», ООО «УК «Рябинка», ООО «ПИК-1», МУП «УК в ЖКХ г. Новочебоксарска», Мариинско-Посадского ООО «Теплоэнерго».

Фото cap.ru

Кстати, тему захламленности мусором Канаша «СЧ» подняла первой.