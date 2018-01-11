В Чувашии попал под следствие директор МУП «Агрофирмсервис»

Сам себе хозяин…

По материалам уголовного дела, с октября 2013 по январь нынешнего года он, заведомо зная, что имущество возглавляемого МУПа находится в муниципальной собственности района и закреплено за этим предприятием на праве хозяйственного ведения, распоряжался им вольно.

К примеру, предоставлял коммерческой организации, директором которой была его супруга (а фактически руководил сам), во временное пользование под офис нежилое помещение. Причем без согласования с собственником — муниципалитетом.

А еще заключал от имени МУПа договоры займа денег у себя как физического лица и у упомянутой фирмы, которой фактически руководил. Также передавал этой организации в аренду автотранспорт, предоставлял работников предприятия для выполнения 8 контрактов, заключенных этой фирмой с администрацией района на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

Кроме того, незаконно продал той же фирме находящиеся в муниципальном предприятии на праве хозяйственного ведения вакуумную машину и два самосвала, и еще один самосвал — другому физическому лицу.

В результате этих действий у МУПа образовалась кредиторская задолженность в размере свыше 2 млн рублей.

Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд.