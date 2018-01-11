Победа — и путевка в вуз

В Чувашии впервые пройдет олимпиада по китайскому языку

Сегодня, 11 января, стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Открыла интеллектуальный марафон олимпиада по французскому языку.

Как сообщили в Минобразования Чувашии, в этом году предстоит определить сильнейших по 22 предметам (математика, русский язык, иностранный язык (английский, немецкий, французский), информатика, физика, химия, биология, экология, география, астрономия, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности). В региональном этапе всероссийской олимпиады, по предварительным данным, примут участие более 1800 старшеклассников. Подчеркиваем, что впервые в Чувашии пройдет олимпиада по китайскому языку (21-22 февраля 2018 г.). В ней планируют принять участие 3 чебоксарских школьника.

Ребята с большой охотой участвуют во всероссийских предметных олимпиадах. Ведь победа на региональном этапе — это шанс принять участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников, победители и призеры которой имеют возможность без вступительных испытаний по профильному предмету поступить в вузы.